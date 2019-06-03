Роскомнадзор обязал Tinder передавать ФСБ переписку и данные пользователей

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сервис для знакомств Tinder. На это обратил внимание проект Роскомсвобода.

Согласно закону «О противодействии терроризму», внесенные в реестр сайты должны собирать и предоставлять по требованию ФСБ личные данные пользователей, их переписку, а также аудио, видео и другие материалы из сообщений. В противном случае ресурс могут заблокировать.

Владелец Tinder указывает, что собирает имя и пароль пользователя, а также дополнительную информацию, который он сам предоставляет платформе: образ жизни, фото, интересы и т.д. При подписании на платные услуги ресурс хранит финансовую информацию клиента.

К организаторам распространения информации относятся мессенджеры, сервисы электронной почты и другие платформы для обмена сообщениями, всего 175 сайтов. По последним данным, в Tinder зарегистрировано 50 млн пользователей.