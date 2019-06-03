В Екатеринбурге активистку оштрафовали за «организацию протестов» в сквере у Драмтеатра

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей активистку Анну Балтину, признав ее «организатором массовых акций» в защиту сквера у театра драмы (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В вину Балтиной полиция вменяла размещенное в фейсбуке и «ВКонтакте» предложение прийти 13 мая «погулять в сквер». В правоохранительных органах это предложение сочли призывом принять участие в несанкционированной акции.

Сама Балтина на суде заявила, что не считает себя организатором акций в защиту сквера, потому что ее пост в фейсбуке собрал лишь 15 «лайков» и один репост. «Это смешно», — сказала она.

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В акциях в защиту сквера у драмтеатра в Екатеринбурге, которые проходили в городе с 13 по 18 мая этого года, ежедневно принимали участие от 1000 до 7000 человек. Люди протестовали против строительства в сквере храма Святой Екатерины: в ходе стройки планировалось вырубить несколько десятков деревьев. По мнению людей, строительство храма де-факто привело бы к уничтожению сквера.

Строительство остановили после того, как президент Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей. Исследование ВЦИОМ показало, что против появления храма в сквере выступают 74% горожан.