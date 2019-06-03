Суд отклонил иск бизнесмена к изданию «Проект», назвавшего его владельцем телеграм-канала «Незыгарь»

Савеловский райсуд Москвы отклонил иск бизнесмена Владислава Клюшина к изданию «Проект», который называл его владельцем телеграм-канала «Незыгарь». Об этом сообщил Центр защиты прав СМИ, представлявший интересы журналистов.

Владелец компании «М 13», известной разработкой для Администрации президента системы мониторинга СМИ «Катюша», настаивал, что эта информацию дискредитирует его в глазах деловых партнеров. Он также просил опровергнуть сообщения о причастности к освещению губернаторских выборов в Хакасии — сам Клюшин работал тогда в команде бывшего губернатора Виктора Зимина.

Однако суд согласился с ответчиками, что эта публикация не носила порочащего характера. «Быть владельцем третьего в рейтинге ведущих общественно-политических телеграм-каналов России с количеством в 226 тыс. подписчиков не является порочащим, а напротив — даже престижным», — рассказала глава Центра Галина Арапова.

Расследование «Проекта» о системе политических телеграм-каналов вышло в ноябре. Журналисты называли публикацию заказных сообщений в «Незыгаре» одной из самых дорогих в отрасли (1,5 биткоина за пост свыше ста слов — более 800 тысяч рублей по действующему курсу) и относили его к «сфере влияния» внутриполитического блока Кремля.