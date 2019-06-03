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Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу по Донбассу

Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил второго президента страны Леонида Кучму представителем на переговорах по Донбассу в Минске. Заседание трехсторонней контактной группы с его участием состоится 5 июня. Заявление Зеленского приводит «Громадское».

«В такое время я не мог не согласиться на предложение, потому что Украина переживает нелегкий период в истории. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них», — ответил на это Кучма.

Леонид Кучма, возглавлявший страну в 1994–2005 годах, был подписантом Минского протокола 2014 года со стороны Украины и после несколько лет представлял ее на встречах контактной группы. Он ушел с поста полпреда в сентябре прошлого года.

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Теги:
минские соглашения, донбасс, кучма, украина, зеленский, va
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