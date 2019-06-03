В центре Хабаровска объявили голодовку не получившие жилье воспитанники детских домов

В Хабаровске у здания краевого правительства около 10 воспитанников детских домов начали голодовку из-за того, что им не предоставляют квартиры. Об этом сообщает местное издание Amur Media.

«У нас на руках есть судебное решение, по которому положено жилье. Нам всем уже больше 25 лет, а средняя продолжительность ожидания квартир — 10 лет», — говорят участники акции. Они подчеркивают, что не добились ответа от городской администрации, а также от генпрокуратуры.

Краевое правительство в курсе ситуации, пишет DVHAB.ru. Пресс-секретарь губернатора заявила, что «все идет по плану». По ее словам, большинство участников акции получат квартиры до конца года. Воспитанники детских домов настаивают, что не будут есть и не уйдут с площади Ленина, пока их проблема не будет решена.

В феврале прошлого года в Туве на сирот, которые устроили акцию с требованием выдать им жилье, составили протоколы за неповиновение полицейским. Митингующих задержали после того, как они заночевали в здании Агентства по делам семьи и детей.

Напомним, согласно российскому законодательству, государство должно предоставлять сиротам жилье после того, как они покинут детские дома. При этом в одном доме им можно давать не более 25% квартир.