Центр «Э» наградил новосибирского священника «за противодействие экстремизму»

Начальник Центра по противодействию экстремизму Олег Ильиных вручил медаль «За противодействие экстремизму» настоятелю собора Святого Александра Невского в Новосибирске Александру Новопашину. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской епархии.

Новопашин активно участвует в антитеррористических съездах и конференциях, в Новосибирске он возглавляет Центр по противодействию сектантству. Новопашин срежиссировал несколько фильмов о вреде наркотиков и молодежного экстремизма, отмечает «Тайга.инфо». На совещании в Новороссийском филиале Краснодарского университета МВД протоиерею также вручили медаль в честь 10-летия Центра «Э».

В 2015 году священник призывал прихожан выйти на митинг «Защитим святыни — спасем Россию» с требованием запретить постановку «Тангейзер» в местном оперном театре. В 2017 году после нападения на памятник Николаю II протоиерей обвинил мэра Новосибирска Анатолия Локтя в «попирании духовности» и дискредитации РПЦ. Издание подчеркивает, что до 2017 года приход Новопашина регулярно получал государственные гранты.

Напомним, после жалоб РПЦ на постановку Тимофея Кулябина «Тангейзер» министр культуры Владимир Мединский уволил директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича и потребовал извиниться перед верующими. Священнослужители увидели в постановке использование религиозных символов «не по назначению» и заявили о необходимости ее проверки на содержание порнографии и пропаганды гомосексуализма.