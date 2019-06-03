Турбаза под Нижним Новгородом отказала в размещении 50 ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня «Новинки» к югу от Нижнего Новгорода отказала в размещении 50 ВИЧ-положительных детей, рассказала директор благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева изданию Koza.Press.

Дети вместе с родителями должны были приехать туда уже 7 июня в рамках проекта «Школа маленьких плюсиков», однако руководство турбазы накануне попросило у них забрать внесенный аванс, поскольку «персонал отказывается обслуживать их».

По словам администратора турбазы, отказаться от заказа у нее попросили около 10 сотрудников, поскольку «у них тоже дети». При этом переубеждать их руководство не стало, так как «не могло оказывать на них давление».

В областном Роспотребнадзоре проверят информацию, для чего вскоре встретятся с представителями фонда, руководством турбазы и нижегородским детским омбудсменом. Чиновники также пообещали провести для персонала «Новинок» семинар о способах передачи вируса.