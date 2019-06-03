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Роспотребнадзор предложил создать базу данных о болезнях трудовых мигрантов

Общество

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Роспотребнадзор предложил создать базу данных о здоровье трудовых мигрантов, говорится в карточке на сайте проектов нормативных актов. По мнению чиновников, это поможет своевременно принимать решение об их депортации или недопуске в страну.

В ведомстве предложили фиксировать сведения о медосмотрах, прививках, результатах гигиенической подготовки и аттестации иностранных граждан. В базе также предложили указывать случаи применения к ним на границе санитарно-карантинного контроля, а также более ранние решения о депортации в связи с инфекциями.

Доступ к базе будут иметь сотрудники Роспотребнадзора и МВД, которые будут ее заполнять, а также пользующиеся ею органы и организации «в соответствии с их компетенцией», определенной законодательством.

В настоящий момент трудовые мигранты с инфекционными заболеваниями, определенными правительством, в том числе с ВИЧ, признаются Роспотребнадзором нежелательными для пребывания в стране. В 2016 году было сделано исключение для мигрантов, которые имеют в России близких родственников. В конце апреля представители благотворительных организаций попросили у Минздрава вовсе отменить ограничение.

Теги:
вирус иммунодефицита, мигранты, правительство, роспотребнадзор, минздрав, va
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