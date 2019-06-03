Роспотребнадзор предложил создать базу данных о болезнях трудовых мигрантов

Роспотребнадзор предложил создать базу данных о здоровье трудовых мигрантов, говорится в карточке на сайте проектов нормативных актов. По мнению чиновников, это поможет своевременно принимать решение об их депортации или недопуске в страну.

В ведомстве предложили фиксировать сведения о медосмотрах, прививках, результатах гигиенической подготовки и аттестации иностранных граждан. В базе также предложили указывать случаи применения к ним на границе санитарно-карантинного контроля, а также более ранние решения о депортации в связи с инфекциями.

Доступ к базе будут иметь сотрудники Роспотребнадзора и МВД, которые будут ее заполнять, а также пользующиеся ею органы и организации «в соответствии с их компетенцией», определенной законодательством.

В настоящий момент трудовые мигранты с инфекционными заболеваниями, определенными правительством, в том числе с ВИЧ, признаются Роспотребнадзором нежелательными для пребывания в стране. В 2016 году было сделано исключение для мигрантов, которые имеют в России близких родственников. В конце апреля представители благотворительных организаций попросили у Минздрава вовсе отменить ограничение.