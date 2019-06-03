Фильм-расследование «Новой газеты» о богатстве «личной гвардии» президента получил спецприз жюри DIG awards

Фильм-расследование «Новой газеты» «Богатство "Личной гвардии" президента» был отмечен специальным упоминанием жюри в категории Investigative Medium на итальянском международном конкурсе документальных фильмов DIG Awards, который проходил с 30 мая по 2 июня в Риччоне.

Фильм опубликован 19 ноября 2018 года на сайте «Новой газеты» по итогам совместного расследования с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и рассказывает о том, как элитная земля на миллионы долларов в Одинцовском районе Московской области, была отобрана бизнесменами у бывших работников совхоза НКВД и досталась охранникам Владимира Путина и их родственникам.