«Майские указы» по повышению зарплат медработникам не выполнили 50 регионов

«Майские указы» президента 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнили в 50 из 85 регионов России. Об этом говорится в докладе Счетной палаты по итогам исполнения бюджета за прошлый год.

Из доклада также следует, что некоторые регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами для обнаружения туберкулеза и ВИЧ, а также по уровню информированности населения. Отмечается, что Минздрав не смог добиться повышения продолжительности жизни, снижения смертности от новообразований и удовлетворенности населения качеством медицины.

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов по федеральной инвестиционной программе в Минздраве и Роспотребнадзоре. По мнению ее аудитора Михаила Меня, это говорит о системных недоработках при планировании расходов и слабом контроле за реализацией программы.

«Майские указы» предполагали, что к 2018 году зарплаты медработников должны вырасти от 100 до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе. РБК ранее на основе данных Росстата подсчитал, что целей майских указов по зарплатам бюджетникам достигли только в 16 регионах. При этом в Минтруда сообщили, что поручения президента выполнены на 99%.

В январе Фонд борьбы с коррупцией запустил проект «Профсоюз Навального» для мониторинга исполнения «майских указов» по повышению зарплат бюджетников. Политик Алексей Навальный утверждает, что бюджетники могут подавать жалобы в профсоюз на низкие зарплаты, с которыми будут работать юристы, журналисты и политики.