Суд в Швеции отказался от заочного ареста Ассанжа по делу об изнасиловании

Суд шведского города Уппсала отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Судья согласился с представителями Ассанжа, которые заверили, что Ассанж вновь не скроется от следствия, поскольку сейчас отбывает наказание в Великобритании. Прокурор в ответ отметил, что расследование, несмотря на это решение суда, будет продолжаться

Власти Швеции подозревают Ассанжа в сексуальном изнасиловании двух женщин в 2010 году. Хотя дело закрыли в 2017 году из-за невозможности осуществить передачу Ассанжа до истечения срока давности преступления, его вновь возобновили в мае по заявлению одной из потерпевших женщин.

Ассанж сейчас находится под арестом в Великобритании, где его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение правил выхода под залог. Его выдачи у Великобритании также требуют США, где ему ранее ужесточили обвинение.