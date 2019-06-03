В университете Тюмени студентам понизили стипендии из-за увеличения числа отличников

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья снизили стипендии для студентов из-за увеличения числа отличников. Об этом сообщает местное издание 72.ru.

«Существует стипендиальный фонд, который финансируется из федерального бюджета. Размер этого фонда утверждается раз в году, исходя из количества студентов. У нас в течение года успевающих студентов стало больше, и он равномерно распределяется между ними», — заявил пресс-секретарь вуза Андрей Михайлов. Он добавил, что из-за этого у некоторых студентов стипендии уменьшились почти в 2 раза.

По словам учащихся, раньше «середняки» получали 3,8 тысяч рублей, а теперь — 2,7 тысяч. Если стипендия отличников до этого была на уровне 8-10 тысяч, то сейчас она снизилась до 5 тысяч рублей, подчеркивают студенты. Некоторые из них считают, что причина уменьшения выплат заключается в превышении количества первокурсников на 400 человек.

Изданию Znak.com Михайлов сообщил, что в прошлом учебном году стипендиальный фонд составлял 83 млн рублей. В этом году его урезали на 2,5 млн рублей, при этом общее число стипендиатов увеличилось на 300 человек.