Вексельберг — о жизни под санкциями США: «У меня было столько возможностей. А теперь что я могу?»

Российский бизнесмен и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг в интервью Financial Times назвал санкции в отношении себя безосновательными и пожаловался на ограничение свободы.

По его словам, он не имел отношения ни к аннексии Крыма в 2014 году, ни с попыткой вмешательства в выборы американского президента в 2016 году. «Я россиянин. Я богат. И я знаком с [президентом Владимиром] Путиным. Сегодня этого достаточно», — объяснил Вексельберг включение в санкционный список.

«Полнейший кризис всей жизни. Это не про деньги и не про бизнес — а лично про меня. Для меня были открыты все возможности в мире — а что я могу сейчас? <..> Всю жизнь я был человеком мира, перевез всю семью в США», — пожаловался бизнесмен на то, что не может посещать родственников из-за запрета на въезд.

FT назвала поводом для санкций заметность бизнесмена: тот считался «неофициальным консультантом» по высоким технологиям между странами и организовывал визит российской делегации в Кремниевую долину, а после посещал инаугурацию Дональда Трампа. Сам Вексельберг заявил, что пошел на церемонию, только чтобы посмотреть на «нового человека в политике, вокруг которого много шума».

Американский Минфин наложил санкции на Вексельберга и «Реновы» в апреле прошлого года в рамках «кремлевского» списка. «Российские олигархи и представители элиты, получающие выгоду от [российской] коррумпированной системы, будут наказаны за дестабилизирующую деятельность их правительства», — говорил тогда глава министерства Стивен Мнучин.

В декабре Вексельберг обжаловал в суде решение о санкциях. Из-за них ему пришлось снизить долю в подконтрольных компаниях ниже 50% доли, а группе «Ренова» избавиться от части доли в швейцарских компаниях Sulzer и Oerlikon.

По данным Forbes, Вексельберг по результатам 2018 года покинул топ-10 богатейших бизнесменов, потеряв 2,9 млрд долларов. Больше него тогда лишился только Олег Дерипаска — 3,1 млрд.