Ректор ВШЭ объяснил закрытие студенческого ток-шоу желанием учащихся самим определять редакционную политику

Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что студенческое ток-шоу «В точку! Персона» закрыли из-за желания авторов самостоятельно определять редакционную политику. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь».

По словам Кузьминова, сотрудники факультета коммуникаций, медиа и дизайна, где создавалась программа, были ею недовольны. Он считает, что из «учебного ресурса» проект со временем превратился в «студенческое шоу», и определять гостей эфиров, редакционную политику стали именно учащиеся, а не их руководство. Из-за этого произошло «очень много всяких публичных выбросов», отмечает Кузьминов.

«Если кто-то хочет формировать редакционную политику сам — пожалуйста, покупайте оборудование, заявляйтесь как СМИ и вперед. Если же речь идет об учебном ресурсе, то он должен быть в рамках, которые видит руководство факультета», — подчеркнул он.

Кузьминов настаивает, что приглашение на ток-шоу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь — «явно не причина» для закрытия программы. «Очевидно, мы никак не могли позволить в апогей избирательной деятельности Соболь участвовать, было достаточно отменить это дело», — добавил ректор.

Кузьминов уверен, что произошедшее готовит студентов к «миру реальных медиа», и ситуация, когда учредитель или главный редактор контролируют работу журналистов — «это не цензура, это редакционная политика». При этом ректор называет проект хорошим и выступает за его продолжение в новом формате.

29 мая кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила, что студенческое ток-шоу закрыли за день до эфира с ней без объяснения причин. После этого Кузьминов рассказал, что вуз не направлял Соболь приглашение на эфир и не планировал этого делать, так как она находится в активной избирательной кампании в Мосгордуму, и это бы нарушило устав университета, который запрещает политическую деятельность в его стенах.

Руководитель проекта «В точку! Персона» Сергей Корзун утверждал, что проект закрыли из-за окончания его сроков. На сайте ВШЭ указано, что он должен был закончиться 31 мая, при этом Соболь говорила, что эфир с ней был запланирован на 30 мая.

Весной прошлого года в ток-шоу участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но интервью с ним руководство факультета решило не публиковать по просьбе гостя. Студенты требовали объяснить это решение, позже преподаватели извинились за произошедшее.