Экс-главу Ивановской области отправили под арест по делу о присвоении денег

Басманный суд Москвы арестовал до 30 июля экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег (ч. 4 ст. 160 УК), сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

РИА Новости отмечает, что Коньков не признал вину и просил суд отправить его под домашний арест в том числе из-за состояния здоровья. Следователь же настаивал на аресте, так как, по его мнению, экс-глава Ивановской области может скрыться, уничтожить улики или склонить свидетелей к даче ложных показаний.

У защиты Конькова есть три дня на то, чтобы обжаловать решение суда. Официальное обвинение ему должны предъявить в течение десяти дней.

Конькова задержали 1 июня. СМИ сообщали, что его подозревают в причастности к мошенническим схемам, по которым компания «Ивановский бройлер» получила 750 млн рублей бюджетных средств, а также в других преступлениях.

По этому же делу находится под арестом управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин. Его подозревают в присвоении 700 млн рублей.