«Я не заявлял на самого себя». Автор канала «Сталингулаг» сообщил о давлении на родственников и взял адвокатов «Агоры»

На домашний адрес родителей автора телеграм-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова, которые живут в Махачкале, пришло уведомление от московского управления МВД о проведении проверки. Фото уведомления опубликовано в телеграм-канале.

В нем указано, что поводом для проверки стало обращение самого Горбунова, материалы проверки передали в Центр борьбы с экстремизмом.

«Разумеется, я не обращался ни с какими заявлениями на самого себя, — сказал Горбунов The Bell. — В этой ситуации я больше всего волнуюсь за родителей.<...> Я не понимаю, почему письмо обо мне пришло им, учитывая, что я давно не прописан в Махачкале, а прописан в Москве».

Горбунов отметил, что после произошедшего решил принять помощь от объединения «Агора». Представитель объединения Ильнур Шарапов направил запрос в МВД в связи с произошедшим.

Впервые об обысках у своих родственников автор канала «Сталингулаг» рассказал 27 апреля. По его словам, полицейские объясняли их тем, что Горбунов якобы сообщал по телефону о ложных минированиях в Москве. После обысков у родственников Горбунов рассказал, что автором телеграм-канала является он.

В дагестанском управлении МВД первоначально отрицали проведение обысков и причастность к ним его сотрудников, а позднее отказались от комментариев.