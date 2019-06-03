BadComedian рассказал об иске от компании Kinodanz на 1 миллион рублей за нарушение правил цитирования

Кинокомпания Kinodanz подала иск на 1 млн рублей к автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову. Об этом он рассказал на своем канале, представители Баженова сообщили о деталях иска «Афиша Daily».

По словам Баженова, иск подан из-за нарушения правил цитирования произведения. Речь идет об обзоре на фильм «За гранью реальности».

Баженов утверждает, что российское законодательство не устанавливает точные объемы цитирования. Пиар-директор Kinodanz Анна Лориан в разговоре с «Афишей Daily» сказала, что компания не комментирует ситуацию.

Блогер заявил, что в Kinodanz ему сказали, что компанию поддерживают «влиятельные люди» и Министерство культуры. Также, по его словам, представители кинокомпании заявили о том, что обзоры BadComedian портят репутацию Kinodanz. «А с помощью судов мы сможем на кинорынке свою репутацию поднять», — якобы сказали блогеру в компании.

Компания Kinodanz была основана в 2012 году, она производит полнометражные фильмы. В настоящее время в работе Kinodanz находятся восемь кинокартин.