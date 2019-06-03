На «Коммерсант» составили протокол о разглашении секретных сведений

На издательский дом «Коммерсант» составили протокол за использование СМИ для разглашения сведений, которые являются государственной или другой специально охраняемой законом тайной (ч.7 ст. 13.15 КоАП). Это следует из данных портала Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Административный протокол был зарегистрирован в мировом судебном участке Москвы №389 21 мая. О дате заседания по делу в настоящее время не сообщается.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимира Желонкин сообщил, что пока не знает о сути претензий. Он добавил, что об административном протоколе ему стало известно из сообщений СМИ.

Наказание по ч.7 ст. 13.15 КоАП предусматривает административный штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей. Данный иск может стать первым случаем привлечения к ответственности по этой части данной статьи, которая появилась в 2016 году, отмечает ТАСС.