Бывший вице-канцлер Австрии подал иск против изданий, опубликовавших скандальное видео

Бывший вице-канцлер Австрии Кристиан Штрахе подал в суд на издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung из-за публикации видео разговоров на Ибице между ним и предполагаемой «племянницей российского олигарха». Об этом сообщает Der Standart.

По словам адвоката Иоганна Пауэра, в исковом заявлении говорится в том числе о нарушении конфиденциальности и клевете. Ранее иски против изданий подали еще несколько человек, связанных с этим делом.

Прокурор Анна Лейдинг отметила, что по делу начато предварительное расследование. В настоящее время по нему проходит юридическая экспертиза.

Видео издания опубликовали в середине мая. В нем обсуждался вопрос приобретения «племянницей российского олигарха» газеты Kronen Zeitung и строительные госконтракты в обмен на помощь на выборах Австрийской партии свободы, которую возглавлял Штрахе. Позже Kronen Zeitung написала, что съемка была спланирована, а роль «россиянки» сыграла студентка из Боснии.

После публикации записи Штрахе ушел в отставку. Коалиция представителей Австрийской народной партии Курца и правой партии Штрахе распалась. В стране назначили досрочные парламентские выборы, которые пройдут в сентябре.