РБК: ФСБ запросила у «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

Несколько месяцев назад ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сервисы «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно вступившему в силу в июле «закону Яровой», они обязаны по требованию ФСБ передавать такую информацию. В противном случае ресурсы могут заблокировать.

По словам источников РБК, «Яндекс» отказывается передать ключи шифрования, поскольку они могут открыть доступ к паролям пользователей всех сервисов компании, а это «несет значительные риски в плане безопасности». В пресс-службе изданию сказали, что «Яндекс» «работает в полном соответствии с действующим законодательством» и отказались от дальнейших комментариев.

«Сама идея сессионного ключа состоит в том, что он не сохраняется. Тем самым обеспечивается безопасность передачи данных, так как в случае их перехвата злоумышленник не сможет их расшифровать. В этом смысле хранение и передача сессионных ключей создают определенные риски», — пояснил один из опрошенных изданием экспертов. Он добавил, что ключи шифрования позволяют также следить за поведением пользователя, в частности, видеть, кто и какие данные скачивал в том или ином сервисе.

По словам собеседника РБК, в «Яндексе» считают, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей и денежным потерям. В ФСБ на запрос РБК не ответили.

Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался по требованию ФСБ передавать ключи от зашифрованной переписки пользователей. В апреле прошлого года по решению суда Роскомнадзор начал блокировку приложения, однако мессенджер работает у большинства россиян. По данным Mediascope, спустя почти год после блокировки он остается в тройке самых популярных.