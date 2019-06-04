Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект о санкциях, предполагающих запрет въезда в страну для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы (DETER Act). Об этом пишет издание TheHill, трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто, по версии американских властей, вмешивался в выборы в стране. Законопроект внесли сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин. После заседания Грэм заявил, что DETER Act посылает сигнал враждебным государствам о том, что США не потерпят вмешательство в выборы.

«На выборах 2016 года мы видели, как путинская Россия пытается ударить в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы», — подчеркнул Грэм.

Газета отмечает, что, несмотря на единогласное решение, особого интереса у лидеров Республиканской партии голосование не вызвало. Теперь документ должны утвердить в палате представителей, после чего он попадет на подпись к президенту США.

Читайте также Сфинкс ушел. Но настоящие итоги расследования комиссии Мюллера будут подведены в ходе следующих президентских выборов

Вмешательство России в американские выборы президента 2016 года на протяжении двух лет расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. Он установил, что Кремль пытался повлиять на результаты голосования, используя фейковые аккаунты в соцсетях. В этом команда спецпрокурора обвинила бизнесмена Евгения Пригожина и связанное с ним «Агентство интернет-расследований» (т.н. «фабрику троллей»). При этом Мюллер не смог найти прямых доказательств связи штаба Дональда Трампа с российскими властями.

В апреле группа сенаторов Конгресса внесла проект антироссийских санкций за вмешательство в выборы. Он предполагает ограничения против ряда российских банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, а также запрет для американских инвесторов на покупку нового российского госдолга и ценных бумаг. Инициатива также запрещает американским компаниям «новые инвестиции» в российский энергетический сектор, прежде всего в нефтегазовую отрасль.