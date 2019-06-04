В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об оскорблении полицейского против участника акции в защиту сквера

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело против Станислава Мельниченко об оскорблении власти (ст. 319 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Апологии протеста».

Следователи считают, что 14 мая участник акции против строительства храма в городском сквере «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес специалиста отдела по связям со СМИ городского отделения полиции Евгения Крюкова.

Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Он стал первым участником акций в Екатеринбурге, проходящим по этой статье. С Мельченко взяли подписку о невыезде.

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При этом он заявлял, что в акции не участвовал, а просто находился рядом. По его словам, силовики тогда хотели выписать на Мельниченко протокол по более тяжкой статье, требовали признаний в том, что во время митинга он ругался матом.

С 13 по 18 мая в городе у театра Драмы проходили акции против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера, в которых участвовали от тысячи до 7 тысяч человек ежедневно. Протесты сопровождались столкновениями участников и силовиков, задержаниями.

Строительные работы остановили после того, как президент Владимир Путин предложил провести среди екатеринбуржцев опрос. По данным ВЦИОМа, 74% горожан выступают против храма в сквере.