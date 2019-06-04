«Левада-центр»: каждый четвертый россиянин готов выйти на акцию протеста в защиту своих прав

27% россиян готовы лично принять участие в акциях против падения уровня жизни, следует из результатов проведенного 24–29 мая опроса «Левада-центра».

В то же время 69% респондентов считают подобные акции в своих населенных пунктах маловероятными и не намерены в них участвовать. Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, 22% заявили о готовности принять в них участие. При этом 71% респондентов назвали политические митинги или забастовки маловероятными, 74% россиян не намерены участвовать в подобных акциях.

Большинство россиян — 87% — не замечали, чтобы в их городе или районе за последние 2–3 месяца проходили какие-либо протестные акции. При этом 42% респондентов слышали о протестах против строительства храма в Екатеринбурге, еще 17% внимательно следили за развитием событий. Впервые услышали об упомянутых протестах 41% опрошенных.

За акцией против строительства храма россияне следили больше, чем за протестами против строительства полигона Шиес в Архангельске и переноса границы между Ингушетией и Чечней. Во время опроса впервые об этих акциях узнали 65% и 74% опрошенных.

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Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы начались 13 мая — после того, как там возвели металлический забор. После заявления президента Владимира Путина работы приостановили, а мэрия города начала собирать предложения горожан о новых возможных площадках для строительства храма.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, против строительства в сквере выступают почти три четверти горожан (74%). Противниками строительства храма на территории города себя назвали менее одной пятой жителей города (18%)