Жителя Крыма приговорили к 4 годам колонии по обвинению в участии в добровольческом батальоне

Кировский районный суд Крыма приговорил к четырем годам колонии предполагаемого участника крымскотатарского добровольческого батальона 25-летнего Эдема Кадырова. Об этом пишет Интерфакс.

Кадырова признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК), ему также назначили год ограничения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2016 году Кадыров присоединился к возглавляемому Ленуром Ислямовым отряду имени Номана Челебеджихана (батальон «Аскер») и прошел подготовку по обращению со стрелковым оружием. Силовики считают, что осужденный занимался охраной Ислямова, строительством сооружений около российско-украинской границы и досмотром пересекающего ее транспорта.

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Кадыров признал свою вину. При этом Ислямов заявлял «Новой», что не знает его, и тот не участвовал в деятельности отряда. 23 февраля Киевский районный суд Симферополя арестовал Кадырова на месяц.

В 2014 году Ислямов был вице-премьером Крыма, позже он уехал в Киев. В России его объявили в розыск, заочно обвинив в диверсии (ст. 281 УК). В конце января по обвинению в участии в «Аскере» суд приговорил к 10,5 годам колонии 24-летнего Февзи Саганджи.

Батальон «Аскер» называет своей целью возврат Крыма в состав Украины. Бойцы батальона стали организаторами энергетической блокады полуострова в 2015 году.