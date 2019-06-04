Суд вернул в полицию протокол на соратника Навального Леонида Волкова за твит о Путине

Административный протокол по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), составленный на соратника политика Алексея Навального и менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, вернули в полицию для устранения недостатков. Об этом сообщает «Медиазона».

По словам юриста Александра Помазуева, суд решил вернуть протокол, так как в нем не указано место правонарушения.

27 мая на Волкова, который находится в спецприемнике за повторное нарушение правил организации митинга из-за акции 9 сентября, составили протокол за твит о штрафе жителя Новгородской области по статье о неуважении к власти.

Волков опубликовал видеозапись оглашения решения и написал: «Постановление по делу об административном правонарушении по делу о том, что Путин — сказочный (матерное слово). Послушайте, важный документ эпохи, конечно». Согласно результатам экспертизы, которые приводятся в протоколе, Волков использовал бранную табуированную лексику «для выражения негативной оценки Президента Российской Федерации В.В. Путина».

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Напомним, закон о наказании за оскорбление власти в интернете вступил в силу 29 марта. Нарушениями будут считаться материалы, «в неприличной форме» отзывающиеся об обществе, государстве, государственных символах (флаге, гербе и гимне), Конституции и органах государственной власти (парламенте, правительстве, судах и президенте).

Закон предполагает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч (третье и следующие правонарушения — от 200 до 300 тысяч).