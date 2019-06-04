Минздрав отчитался о выполнении «майских указов» по зарплатам медработникам во всех регионах. Счетная палата говорила обратное

Минздрав заявил, что за прошлый год выполнил более 95% целевых показателей по увеличению зарплат медработников, прописанных в «майских указах» президента. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства со ссылкой на данные Росстата сказали, что показатели «майских указов» по зарплатам медперсоналу с учетом погрешности в 5% выполнены во всех 85 регионах страны, а по оплате труда младшего медперсонала — в 81 субъекте. Накануне Счетная палата после проверки исполнения бюджета за 2018 год пришла к выводу, что Минздрав освоил только 68,9% бюджетных средств и не смог обеспечить увеличение зарплат медикам в 50 регионах.

Представитель Счетной палаты в разговоре с «Ведомостями» настаивает, что их расчеты были основаны на официальных данных Минздрава, поэтому погрешность в 5% не меняет того, что в большинстве регионов майские указы в этой сфере не выполнены.

«Майские указы» предполагали, что к 2018 году зарплаты среднего и младшего медперсонала должны вырасти до 100% от средней зарплаты в соответствующем регионе. При наличии у медиков высшего образования зарплата должна составить 200% от средней.

В апреле РБК на основе данных Росстата подсчитал, что целей майских указов по зарплатам бюджетникам достигли только в 16 регионах страны. Однако в Минтруда сообщили, что соответствующие поручения президента выполнены на 99%.