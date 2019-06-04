В Подмосковье задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

В Подмосковье задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ГРУ) Никиты Белянкина. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ТАСС.

По подозрению в совершении убийства задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. У них прошли обыски. «Роль каждого из них устанавливается следствием», — отметила Петренко. Оба задержанных являются гражданами одной из стран СНГ, уточнила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Представитель СК добавила, что в ходе расследования убийства Белянкина были допрошены более 50 свидетелей. Петренко рассказала, что в настоящее время установлены личности всех участников произошедшего, с некоторыми из них работают следователи.

Убийство бывшего спецназовца ГРУ произошло в ночь на 1 июня в подмосковном поселке Путилково. Белянкин шел по улице и увидел, что происходит массовая драка и решил заступиться за одного из ее участников. В ходе драки бывший военный был убит.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК. Также было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК) из-за ранения одного из участников драки. Петренко уточнила, что эти дела объединили в одно производство.