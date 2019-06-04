В Костромской области СК начал проверку из-за видео, на котором исказили фамилию чиновника Ральникова. Обновлено

В городе Буе (Костромская область) следователи начали доследственную проверку из-за видео, на который местный житель раскритиковал мэра города Игоря Ральникова. Об этом «Новой газете» сообщил блогер Владислав Дружков, которого вызывали на допрос в Следственный комитет.

Видеозапись была опубликована в паблике «Мрачные поселки» в октябре прошлого года. На ней житель города комментирует канализацию, которая развалилась вскоре после ремонта.

Мужчина использует нецензурную лексику и упоминает главу администрации города Игоря Ральникова, добавляя к его фамилии букву «С» и сравнивая с парнокопытным животным.

Как рассказал Дружков, следователи посчитали его ответственным за публикацию видеозаписи (он администратор группы). Блогер настаивал, что не знает автора материала и не разделяет радикальность его суждений. Дружков пока не находится ни в статусе подозреваемого, ни свидетеля.

Блогер и активист Владислав Дружков был организатором митинга против пенсионной реформы в сентябре 2018 года. В конце мая он рассказал о давлении на свой бизнес, после чего его пришлось закрыть. Действия местных властей он назвал политически мотивированными.