Советник Путина посоветовал Майклу Калви следить за ПМЭФ по трансляции. Но суд запретил бизнесмену пользоваться интернетом

Советник президента Антон Кобяков посоветовал основателю инвесткомпании Baring Vostok Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, следить за ходом Петербургского экономического форума по трансляции на сайте. Об этом он заявил Интерфаксу.

«Отмечу, что любой человек, который посещает официальный сайт форума, в разделе "Программа" может посмотреть прямую трансляцию деловых событий во время мероприятия, а после форума их можно посмотреть в режиме офлайн», — сказал он.

Петербургский форум состоится 6-8 июня, а в конце мая Baring Vostok сообщил его оргкомитету о возобновлении участия Калви — ранее вместо него хотели отправить другого сотрудника компании. Калви уже просил у следствия разрешения посетить его, о решении СК не сообщалось.

В настоящий момент бизнесмен находится под домашним арестом — после нескольких месяцев в следственном изоляторе. Суд, согласно УПК, запретил ему пользоваться средствами связи — в том числе интернетом — за исключением экстренных случаев.

Калви и других сотрудников Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы убедили акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции на 2,5 млрд рублей по завышенной цене компании. Калви вину отрицает и считает причиной уголовного преследования конфликт с другими акционерами «Восточного».