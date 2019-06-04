Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу

Верховный суд (ВС) России признал законным запрет полицейским выезжать за границу (подп. 1.1 п. 1 приказа МВД России). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Поводом для подачи иска стало увольнение из органов внутренних дел Максима Лужных, который занимал пост командира взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы. Это произошло после того, как в 2016 году он съездил на отдых в Болгарию и Доминикану.

Представитель истца Владимир Воронцов отмечал, что оспариваемый подпункт противоречит Конституции, которая дает право свободно выезжать за пределы России. По его мнению, ограничение касается только тех сотрудников силовых органов, которые имеют доступ к гостайне.

Представитель МВД, выступавшая в качестве ответчика, заявила, что основание для увольнения Лужных послужило то, что тот «ввел работодателя в заблуждение относительно места проведения отпуска». В рапорте экс-полицейский указал, что будет отдыхать в Сочи, за что получил дополнительные три дня отпуска.

Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году. Инициатива была поддержана руководством МВД, однако позднее вызвала споры внутри фракции.