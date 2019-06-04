Онлайн-казино Azino 777 опустилось с первого на 60-е место в рейтинге рекламодателей Рунета

Онлайн-казино Azino 777 по подсчетам за первый квартал 2019 года заняло 60-е место в списке крупнейших заказчиков видеорекламы на десктопах, ранее оно занимало первое место. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, которые приводит РБК.

Доля Azino 777 в общих показах видеорекламы в первом квартале этого года составила 0,3%. Год назад это онлайн-казино занимало первую строчку с 6,7%. На втором месте был производитель кондитерских изделий Mars с 2,8%. Доля показов рекламы Azino 777 в разных видеоплеерах за первый квартал этого года, по данным Mediascope, снизилась в 11 раз.

Исполнительный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сказал, что снижение рекламы Azino 777 в российском сегменте интернета связано с уменьшением числа сайтов, которые ее показывают. Все, кто подписал антипиратский меморандум, вели зачистку поисковой выдачи от пиратских ресурсов.

Напомним, в ноябре прошлого года некоторые российские поисковики и интернет-площадки, в том числе «Яндекс», Mail.ru и Rambler, подписали с «Газпром-Медиа», «Национальной медиа группой», «СТС Медиа» и другими правообладателями антипиратский меморандум. Согласно ему, поисковики и интернет-площадки должны ежедневно удалять из выдачи ссылки на ресурсы, на которых, по мнению правообладателей, был нелегально выложен принадлежащий им контент.