Красноярский вице-губернатор обвинил телеведущего Караулова в вымогательстве. В ответ тот пожаловался в Генпрокуратуру

Вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил автора программы «Момент истины» Андрея Караулова в вымогательстве более 2 млн рублей. Запись его выступления перед депутатами опубликовал красноярский «7 канал». Телеведущий в ответ назвал это клеветой.

Пономаренко сделал заявление после выхода в конце мая интервью Караулову главы краевой Счетной палаты Татьяны Давыденко о хищениях в лесной отрасли. Ведомство обвинило региональные власти в неэффективном тушении пожаров и нарушениях в инвестпроектах по освоению лесов — по их оценкам, регион получил 343 млн рублей вместо запланированных 7,8 млрд.

Сергей Пономаренко 4 июня заявил, что Караулов до выхода интервью по телефону «прямым текстом предложил заплатить 2,4 млн рублей за то, чтобы передача, которая была заказана ему определенными политическим силами, не вышла в эфир. Никто ему платить не стал».

После этого с Пономаренко якобы связалась некая Олеся (вероятно, речь идет о помощнице ведущего Олесе Беляевой). По словам красноярского губернатора, она написала: «Это вас беспокоит Олеся от Андрея Караулова. Он не умеет писать СМС <..> Бюджет работы 2 млн 400 тыс. рублей. Можем ли мы его размещать и считать, что мы не договорились?» Беляева отказалась от комментария «Новой».

В письме на имя генпрокурора Караулов назвал это клеветой и попросил возбудить дело о воспрепятствовании работе СМИ. «Я никогда не встречался с господином Пономаренко, у меня с ним был только один телефонный разговор <..> О каких фактах вымогательства он говорит, я понятия не имею», — написал он. В разговоре с «Новой» Караулов отказался от уточнений, поскольку «все уже объяснил в фейсбуке».

В интервью Давыденко жаловалась на поступавшие ей угрозы. Краевая полиция начала проверку по этому факту. Красноярский телеканал «ТВК» обращал внимание на конфликт интересов чиновницы: проверки якобы начались после отстранения от тушения пожаров компании ее дочери в 2018 году.