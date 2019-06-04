Институт русского реалистического искусства закрылся после ареста имущества его основателя Ананьева

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) в Москве объявил о закрытии на неопределенный срок после ареста имущества бывших совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых.

В разговоре с «Дождем» сотрудник ИРРИ сообщил, что не знает, когда музей возобновит работу. На вопрос, с чем связано закрытие, он ответил: «Просто мы закрыты».

ИРРИ, основанный Алексеем Ананьевым в 2011 году, располагается в здании бывшей котельной ситценабивной фабрики Цинделя на Дербеневской набережной. Коллекция музея считается одной из лучших в традиции национальной реалистической школы живописи ХХ века.

Читайте также Ананьевым прислали доктора. Теперь и Промсвязьбанк попал в процедуру финансового оздоровления ЦБ

31 мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы Ананьевых общей стоимостью в 282,2 млрд рублей. Среди них, в том числе, была коллекция картин русских художников, которая выставляется в музее. Арест наложен и на само здание бывшей фабрики.

Имущество Ананьевых арестовали по иску Промсвязьбанка, который с 2017 года проходил процедуру санации из-за обнаруженных нарушений в отчетности и фактов уничтожения кредитного досье. В банке отмечали, что работают над возвратом активов, которые бывшие совладельцы вывезли за границу.