На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов

В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо». После этого, по данным «7×7», полиция задержала еще двоих экоактивистов.

Конфликт начался около 10 часов утра, когда активисты решили помешать восстановлению железного ограждения. Как пишет «7х7», около шестидесяти человек встали живым щитом в проеме забора, а охранники полигона вместе с полицейскими и омоновцами стали выдавливать их силой. Из-за столкновения никто не пострадал.

После столкновения сотрудники ОМОН задержали еще двух эктивистов, которых опознали по кадрам записи инцидента.

Перед началом конфликта, по словам активистов, полиция показала им договор, якобы разрешающий строительство забора, а также пообещали, что они смогут ходить на стройку через ворота в заборе. Противники мусорного полигона при этом обратили внимание, что срок действия договора уже истек, а один из строителей в разговоре с «7×7» заявил, что ворота будут открываться только для проезда техники.

По данным «7×7», на задержанных составили протоколы о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП). Накануне в самоуправстве также обвинили экоактивистку, которая потребовала у ехавшего на стройку водителя КАМАЗа с песком показать путевой лист и медицинские справки.

Напомним, строительство мусорного полигона на Шиесе идет около года в отсутствие разрешительных документов — юридически полигон находится на землях лесного фонда России. Из-за этого местные жители объявили бессрочный протест, между ними и охранниками стройки регулярно происходят столкновения.