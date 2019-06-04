«Исполнение закона возможно без нарушения приватности»: в «Яндексе» ответили на требование ФСБ передать ключи шифрования

Компания «Яндекс», комментируя требование ФСБ предоставить ключи шифрования данных пользователей, заявила, что исполнение закона, на который ссылаются спецслужбы, возможно и без нарушения приватности данных.

«В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», — говорится в заявлении компании, поступившем в «Новую газету».

В «Яндексе» добавили, что необходимо соблюдать баланс между безопасностью и приватностью, а также учитывать «принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка».

Ранее во вторник РБК со ссылкой на источники сообщил, что несколько месяцев назад ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Указанные сервисы находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) и, согласно вступившему в силу «закону Яровой», обязаны по требованию ФСБ передавать такую информацию. В противном случае ресурсы могут заблокировать.

«Сама идея сессионного ключа состоит в том, что он не сохраняется. Тем самым обеспечивается безопасность передачи данных, так как в случае их перехвата злоумышленник не сможет их расшифровать. В этом смысле хранение и передача сессионных ключей создают определенные риски», — пояснил один из опрошенных изданием экспертов. Он добавил, что ключи шифрования позволяют также следить за поведением пользователя, в частности, видеть, кто и какие данные скачивал в том или ином сервисе.