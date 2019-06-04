«Коммерсант» удалил статью о поставках истребителей Су-35 в Египет. После нее власти США пригрозили Каиру санкциями

С сайта газеты «Коммерсант» удалили статью о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, после которой власти США пригрозили Каиру санкциями. На ситуацию обратил внимание Forbes.

«После этой статьи последовали опровержения, и наш дополнительный фактчекинг показал, что информация из этой статьи действительно не подтверждается», — заявил Интерфаксу источник в издательском доме.

В статье «Су-35 укрепят египетскую силу», опубликованной 18 марта, со ссылкой на несколько источников говорилось о том, что Россия подписала с Египтом контракт на сумму около 2 млрд долларов на поставку более 20 истребителей.

На момент публикации «Рособоронэкспорт» не прокомментировал ситуацию. Позднее в госкомпании заявили, что Россия была готова поставить Египту истребители, однако контракт еще не подписан.

Накануне стало известно, что 21 мая на «Коммерсант» составили протокол за использование сведений, которые являются гостайной (ч. 7 ст. 13.15 КоАП). В газете не смогли сообщить о причинах возбуждения административного дела. Источник Интерфакса заявлял, что оно не связано с публикацией о поставках Су-35.

Авторами материала являются бывшие сотрудники «Коммерсанта» Иван Сафронов и Александра Джорджевич, которые покинули ИД из-за претензий руководства к статье об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.