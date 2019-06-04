Коммунисты призвали запретить еще не вышедшую компьютерную игру Sex with Stalin

Онлайн-сервис по распространению компьютерных игр Steam анонсировал игру Sex with Stalin, в которой есть опция соблазнить советского диктатора Иосифа Сталина и вступить с ним в интимную связь. Игра выйдет 10 октября 2019 года.

«Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю», — говорится в описании к игре.

Разработчик предлагает несколько локаций для игры: комната допроса, рабочий кабинет, спальня и секретная «красная» комната. У игрока будет возможность ударить Сталина в живот, подключить электричество к его соскам и попрыгать на сапогах.

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» призвал запретить игру и заявил, что намерен обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство проанализировало ее на предмет подпадания под уголовное законодательство.

«Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому <...>.

Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером. Господа, которые придумали эту игру, мне кажется, это люди с психическими отклонениями», — заявил Сурайкин.

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова также осудила компьютерную игру. «Видимо, испробовали в жизни все и теперь им интересны еще вот такие вот методы... Это мерзость, я не могу даже обсуждать», — добавила она в беседе с РИА Новости.