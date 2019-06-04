Путин открыл в Москве памятник героям сопротивления в концлагерях

Открытие памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин открыл в Москве памятник, посвященный героям сопротивления в концентрационных лагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

«Массовое, поставленное на поток уничтожение людей — зверское преступление нацизма, которому нет прощения.

Как нет и не может быть оправдания тем, кто добровольно становился соучастниками этих злодеяний: бандеровцам, участникам легионов СС, националистическим бандам, которые сеяли смерть в Прибалтике, на Украине, в странах Европы», — заявил Путин.

Путин на открытии памятника героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой: Памятники - это хорошо, это нужно, но самое главное - чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня pic.twitter.com/VCZN7zffwt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 4, 2019

Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Его первый камень был заложен в прошлом году в Международный день памяти жертв Холокоста при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На конкурс по разработке памятника подали заявки 98 российских архитекторов, скульпторов и художников. Победителем стал саратовский архитектор Олег Фандеев.