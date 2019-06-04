Московские мундепы потребовали расследования пыток над аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым
«Новая газета»редакция
Более полусотни московских муниципальных депутатов в открытом письме потребовали прекратить пытки над арестованным аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым, а также расследовать их применение. Письмо еще открыто для подписания (имеется в распоряжении «Новой»).
В нем мундепы напомнили, что задержанные с Мифтаховым в один день активисты видели его избитым в отделении, а сам студент во время адвокатского опроса рассказывал, что к его груди прикладывали включенный шуруповерт, унижали и угрожали другими пытками.
Они также обратили внимание на сходства между делом Мифтахова и «Сети» (признанной судом террористической и запрещенной организацией). «В обоих случаях силовики задерживают политически активных граждан, не дают им связаться с родными и правозащитниками,
незаконно удерживают и с помощью пыток пытаются выбить признательные показания, заставить оговорить знакомых в совершении преступлений»,
— отметили муниципальные депутаты.
Мифтахова задержали 1 апреля по делу об изготовлении найденного в подмосковной Балашихе муляжа взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК), однако поместили под арест по другому делу — о разбитом окне московского офиса партии «Единая Россия». В мае студент рассказывал членам ОНК, что в камери его посещали сотрудники силовых структур, угрожавшие «запуском репрессивного аппарата» и новым делом. 5 июня в Головинском райсуде будет решаться вопрос о продлении ареста.