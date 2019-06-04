«Война — это не модно»: активисты устроили пикет на презентации совместной коллекции одежды рэпера Тимати и Минобороны

На открытии продажи новой коллекции Black Star Wear на Новом Арбате трое активисток — Анна Эткина, Элизабетта Корси и Анна Ромащенко — провели акцию «Война — это не модно».

Новая коллекция одежды рэпера Тимати создана совместно с «Армией России» («Военторг»). Сам Тимати позиционирует ее как одежду для патриотов страны, а представители «Военторга» рассказывали, что в основу коллекции легли такие ценности, как «убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге».

На футболках новой коллекции Black Star Wear спереди изображен прицел, а сзади – надпись «Сирия». Активистки пришли на пикет в похожих футболках с прицелом, но на спинах указали число жертв войны в Сирии: количество убитых детей (28 226), погибших жителей (223 161) и беженцев (4,8 миллионов).

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Мы сделали футболки, которые напоминают футболки новой коллекции Тимати, — рассказывает Корси. — Потому что война не должна быть обезличена. То, что он сейчас делает, это хайп на войне. Для многих людей Сирия ассоциируется только с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в России). Но это в первую очередь невинные люди, которые тоже погибают от этих якобы точечных ударов».

Активисты раздавали листовки с надписью «Скажем «НЕТ» хайпу на войне», а также кричали «Война — это не модно» и «Война — это убийство».

Элизабетта Корси выбежала на площадку рядом с ведущим. Через минуту охранники стянули ее с импровизированной сцены. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

По данным корреспондента «Новой», на старт продаж коллаборации Минобороны и рэпера пришли около ста человек. Некоторые присутствующие берут листовки и с интересом читают, другие же возвращают буклеты обратно или рвут их.