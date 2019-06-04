Пользователь твиттера из Польши сообщил о требовании Роскомнадзора удалить пост о взрыве в Дзержинске

Пользователь твиттера из Польши сообщил о требовании руководства социальной сети удалить его пост о взрывах в Дзержинске по просьбе Роскомнадзора. Об этом он сам рассказал «Новой газете», пожелав остаться анонимным.

«Уведомляем Вас о том, что мы получили запрос от Роскомнадзор касательно Вашей учетной записи, @krywal_again. Данный запрос информирует о том, что нижеперечисленный контент может нарушать закон(ы) Российской Федерации», — говорится в уведомлении соцсети.

Претензии Роскомнадзора вызвало сообщение пользователя, в котором он назвал взрыв на оборонном заводе «Кристалл» диверсией. Как говорится в документе (есть в распоряжении «Новой»), твит «создает угрозу массового нарушения общественного порядка».

Роскомнадзор требует у Твиттера удалить мой пост про взрыв на тротиловом заводе.

Что ж, ночь темна и полна украинцев.

Привет, @aalien, @maxim_nm и всем, кому интересно.#роисся #вперде pic.twitter.com/tKLGCiWxZA — #Яр. Лысы мужык. (@krywal_again) June 4, 2019

«С пониманием отношусь к специфике работы твиттера в России. Однако я не являюсь резидентом РФ и не подпадаю под ее юрисдикцию. Удалять твит с моим личным мнением не планирую», — написал пользователь в ответ на уведомление соцсети.

В Роскомнадзоре не смогли оперативно ответить на запрос «Новой» по поводу этой ситуации.

Взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошли 1 июня. В результате аварии, по последним данным, пострадали 116 человек, в том числе один ребенок, из числа сотрудников предприятия и жителей близлежащих территорий.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). Согласно предварительной версии следствия, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.