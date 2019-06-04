Четверых последователей «Свидетелей Иеговы» из Дагестана поместили в СИЗО

Советский районный суд Махачкалы 3 июня арестовал на два месяца четверых местных последователей «Свидетелей Иеговы» (признанной судом экстремистской и запрещенной организации) по обвинению в создании общины (ст. 282.2 УК). Об этом сообщил «Кавказский узел».

В СИЗО оказались Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов. По данным представителей конфессии, перед задержанием вооруженные сотрудники ФСБ в масках и бронежилетах также провели обыски по 10 адресам в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте.

Во время задержания Абдуллаева, которого следствие считает главой общины (ч. 1 ст. 282.2 УК), с ходу повалили лицом на пол, а после обнаружения двух запрещенных брошюр (как отмечают верующие — подброшенных) отвезли на допрос в здание Центра «Э» и управления ФСБ. «Все четверо с 6 утра до позднего вечера удерживались сотрудниками <..> Им не дали позавтракать дома, в отделе их тоже никто обедом не кормил», — вспомнил их адвокат Виктор Женков.

Жена Абдуллаева Суат рассказала «Кавказскому узлу», что во время задержания их «запугивали, требовали, чтобы Арсен взял на себя вину, назвал адрес своих друзей. Угрожали, что наш ребенок не сможет учиться там, где он учится сейчас. Говорили: "Вы всю жизнь ему поломаете"».

Один из верующих, которого отпустили после задержания, сообщил изданию о применении насилия: «Стали высказывать угрозы. Один раз ударили так, что я прокрутился на стуле. Это недоказуемо, но это факт. Пригрозили, что если начну жаловаться, то они сделают так, что якобы я сам первый на них набросился».