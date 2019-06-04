РБК сообщил о краже оборудования из РКК «Энергия». В «Роскосмосе» подтвердили только незаконное проникновение

Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» во время майских праздников (с 1 по 5 мая). Об этом РБК сообщил источник в «Роскосмосе».

По его словам, злоумышленники «унесли три мешка плат» (электронные платы для космической техники, включая научно-энергетический модуль, предназначенный для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией) и швейцарские приборы.

«После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию», — добавил собеседник издания.

Источник Интерфакса также сообщил о том, что неизвестные взломали запорные устройства цеха и проникли на склад, откуда вынесли ценные предметы. По его словам, они сдали украденное в один из пунктов сбора цветного металла в Подмосковье.

В «Роскосмосе» подтвердили только факт незаконного проникновения, однако отказались раскрыть подробности произошедшего и размер ущерба. По оценке экспертов, одна плата Space-класса может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей.