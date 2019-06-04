Генпрокуратура признала фейковыми ряд сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске

Генеральная прокуратура признала фейковыми ряд сообщений в социальных сетях о взрывах на оборонном заводе в Дзержинске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секратаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

«Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности», — заявил он.

По словам Ампелонского, Роскомнадзор вносит ссылки и их копии в соцсетях в реестр запрещенных ресурсов и направляет уведомления владельцам площадок и хостинг-провайдеров.

Ранее пользователь твиттера из Польши рассказал о просьбе соцсети удалить по требованию Роскомнадзора пост, в котором он назвал взрыв в Дзержинске диверсией. В разговоре с «Новой» он сообщил, что не намерен удалять твит, поскольку его действия не подпадают под российйскую юрисдикцию, а слова являются личным мнением.

Законопроект о запрете фейк-ньюс был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Он предусматривает блокировку информации, которая «создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры».

Взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошли 1 июня. В результате аварии, по последним данным, пострадали 116 человек, в том числе один ребенок, из числа сотрудников предприятия и жителей близлежащих территорий.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). Согласно предварительной версии следствия, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.