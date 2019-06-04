Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за приезда Трампа в Лондон

В Лондоне во время переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй прошла акция протеста из-за визита президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

В ней приняли участие несколько тысяч человек, что меньше, чем в прошлом году, когда на протесты вышли десятки тысяч, уточняет агентство.

Протестующие запустили в небо Trump Baby – шестиметровую надувную фигуру младенца с головой Трампа. «Мы в веселой форме пытаемся сформулировать силу чувств против Дональда Трампа и его политики ненависти», – сказал один из создателей фигуры Лео Марри.

Фото: REUTERS / Alkis Konstantinidis

В акции участвовал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что она является «живым воплощением того, что представляет собой демократическое общество».

Сам Трамп сказал, что не видел протестов. «Я слышал, что были протесты. Я сказал: "Где протесты?". Я не вижу никаких протестов, я видел небольшой протест сегодня, <...> так что во многом это фейковые новости», – цитирует его «Би-би-си».

Президент США вместе с женой Меланией прибыл в Лондон 3 июня с трехдневным визитом. Мэй и Трамп провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Трамп заявил, что США заключат с Великобританией «феноменальную» торговую сделку после Brexit, отмечает «Би-би-си», до этого президент США сообщал о ней в твиттере.