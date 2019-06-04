The Insider: московская мэрия раскрыла личности нескольких тысяч жильцов домов СВР

Московская мэрия публиковала адреса семи домов, построенных для офицеров Службы внешней разведки, выяснил The Insider, также обнаруживший с помощью Росреестра их жильцов.

Издание нашло на портале mosopen.ru адреса семи ведомственных домов на улицах Профсоюзной, Удальцова, Вильнюсской, Тарусской, Ясногорской, а также «Особняка резидентов» на Гончарной улице для отставных генералов разведки. Всего, согласно адресной книге, в них проживали более 2800 офицеров.

В разведке знают об утечке адресов, уточнил изданию бывший полковник, проживающий в доме на Профсоюзной: «Лужков [подписавший распоряжения о передаче домов] сдал несколько сот кадровых офицеров ГРУ, был большой скандал в штаб-квартире в Ясеневе, но тогда он был нужен Кремлю и трогать его не стали».

По данным The Insider, жильцы дома сейчас работают в российских посольствах, представительствах при ООН, ЕС и ОБСЕ, крупнейших нефтегазовых компаниях, банках, Аэрофлоте, а также в СМИ — на телеканале НТВ, в «Комсомольской правде» и «Российской газете».

Издание отмечает, что российские паспорта некоторых из них из одной серии и отличаются только последними двумя цифрами, среди них член «Справедливой России» Роман Бернацкий из дома на улице Удальцова. Еще одного жителя дома Андрея Шимаенкова журналисты обнаружили среди кришнаитов в индийском Фонде заботы о вайшнавах.

Читайте также Но разведка наложила точно. Кто в окружении президента выиграет от дурной шпионской комедии

«Закон о Внешней разведке», как напоминает The Insider, запрещает действующим офицерам СВР и ГРУ состоять в политических партиях и внедряться в официально зарегистрированные религиозные организации.