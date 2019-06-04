«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ

Оргкомитет конкурса исследовательских работ «Человек в истории. Россия — ХХ век» узнал, что победивших в нем старшеклассников и их научных руководителей вызывают к директорам школ на беседы с представителями региональной администрации и сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает организатор конкурса, правозащитное общество «Международный Мемориал».

По словам его сотрудников, учителей и школьников спрашивают о том, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют им прекратить сотрудничество с «Мемориалом». По данным центра, с 6 мая эти беседы провели уже в большинстве регионов, где живут победители конкурса.

«Синхронность и сходство таких визитов в школы в разных регионах дает основание предположить, что эти "проверки" – не местная инициатива, а централизованное указание», — подчеркивают в «Мемориале». По мнению его сотрудников, происходящее говорит о попытке дискредитировать работу центра, ввести цензуру, а также запугать школьников и учителей.

Правозащитники отмечают, что телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, в котором организаторов конкурса назвали «современными иудами», обвинили в «антипатриотизме» и «переписывании истории».

В 2016 году на участников церемонии награждения победителей в Доме кино напали активисты НОД. Они закидали присутствующих яйцами и облили их зеленкой. Среди пострадавших была также председательница жюри, писательница Людмила Улицкая. «Мемориал» добавляет, что в этом году активисты НОД и SERB также пытались сорвать церемонию награждения, но им это не удалось.

В 2017 году в «Мемориале» рассказали, что чиновники региональных министерств образований запрещали школьникам и их научным руководителям приезжать на церемонию награждения, поскольку тем поступали соответствующие указания из столичного ведомства.

Всероссийский исторический конкурс для старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» проводится с 1999 года. Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.