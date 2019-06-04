В Екатеринбурге МВД попросило журналиста удалить фото полицейского, в оскорблении которого обвиняют участника протестов

В Екатеринбурге управление МВД попросило шеф-редактора издания Znak.com Дмитрия Колезева удалить из личного инстаграма фотографию сотрудника полиции Евгения Крюкова, в оскорблении которого обвиняют участника акции против строительства храма на месте сквера. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.

Колезева попросили удалить фотографию, так как сотрудник полиции не давал разрешения на ее публикацию. В противном случае в МВД пообещали обратиться в суд.

Журналист добавил «МБХ медиа», что ему также позвонил сам Крюков и попросил либо удалить фотографию, либо «как-то закрыть лицо». Колезев уточнил, что ему написали с аккаунта uvdekb, в описании которого говорится, что он принадлежит УМВД России по Екатеринбургу.

«Получается, он потерпевшим готов быть, а к публичности не готов. Нужно знать всех своих героев», — заявил Колезев. Шеф-редактор отказался удалять фотографию, потому что считает возбуждение уголовного дела «важной и знаковой историей».

Ранее Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело против Станислава Мельниченко об оскорблении власти (ст. 319 УК). По версии следствия, 14 мая Мельниченко «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-службы городского отделения полиции Крюкова.

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Адвокат Мельниченко Алексей Бушмаков рассказал, что Крюков при этом был в штатском, не представлялся, не предъявлял удостоверение и снимал акцию на телефон, поэтому обвиняемый не знал, что перед ним сотрудник полиции.

29 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Мельниченко на 12 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Он стал первым участником акций в Екатеринбурге, проходящим по этой статье. Мельниченко говорил, что силовики тогда хотели выписать протокол по более тяжкой статье, требовали признаний в том, что во время митинга он ругался матом.

С 13 по 18 мая у екатеринбургского театра Драмы проходили акции против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера. Митинги сопровождались столкновениями участников и полицейских, задержаниями.

Президент Владимир Путин предложил провести среди жителей города опрос, после чего строительство остановили. По данным ВЦИОМа, 74% горожан выступают против храма в сквере.