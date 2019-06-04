ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,6 млн евро родственникам пропавших в Ингушетии и Чечне во время военных операций

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 1,64 млн евро в качестве компенсаций родственникам 20 людей, которые пропали во время спецопераций российских военных начале 2000-х годов. Об этом говорится в трех решениях суда.

Суд постановил, что российские власти не приняли активных действий для поиска пропавших жителей Чечни и Ингушетии. ЕСПЧ указал, что Россия нарушила статьи конвенции о праве на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, эффективные средства правовой защиты, а также о запрете на пытки.

ЕСПЧ присудил пострадавшим 1,47 млн евро в качестве компенсации морального вреда и еще 170 тысяч евро в качестве возмещения материального вреда.

В жалобах заявителей в Страсбургский суд говорится, что тогда люди пропадали в районах, которые находились под контролем федеральных сил. Утверждается, что чаще всего исчезновения происходили после того, как их близких забирали люди в военной форме. При этом власти в каждом случае начинали расследование о похищении, которое за несколько лет не приводило ни к каким результатам.

В январе ЕСПЧ также обязал Россию выплатить 1,6 млн евро в качестве компенсаций родственникам пропавших по 20 делам. В одном из дел говорилось, что в 2002 году 20 вооруженных военных ворвались в дом семьи Ахдана Ахметханова, забрали его документы и увезли, после чего Ахметханова больше никто не видел.

В Чечне с 1999 по 2009 год действовал режим контртеррористической операции, который президент Борис Ельцин ввел после вторжения чеченских военных в Дагестан. Многие родственники похищенных на Кавказе людей подали жалобы в ЕСПЧ в связи с тем, что Россия среди прочего должным образом не расследовала эти исчезновения.