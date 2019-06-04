«Транснефть» посоветовала «Роснефти» лучше готовить информацию для Сечина. В ответ компания призвала «не рефлексировать»

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» наносит ущерб российской нефтяной промышленности и повлиял на стабильность поставок российского сырья в Западную Европу. Об этом он сказал на годовом собрании акционеров, передает РИА Новости.

В компании «Транснефть» в ответ на заявление Сечина попросили «Роснефть» готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя «более тщательно и объективно» и подчеркнули, что по системе «Транснефти» за первые 5 месяцев 2019 года экспорт сырья в дальнее зарубежье увеличился более чем на 3 млн тонн, поэтому никакого замещения поставок нефти из России другими поставщиками не произошло. «Транснефть» также обратила внимание на то, что «Роснефть» не в полном объеме распределяет сырье, сдаваемое в систему магистральных нефтепроводов.

После этого «Роснефть» предложила компании «решать проблему, а не устраивать дискуссию в публичном пространстве». Кроме того, в заявлении коллег из «Транснефти» попросили исполнять условия договора на транспортировку и доставлять сырье надлежащего качества, «а не рефлексировать».

Ранее «Транснефть» также ответила вице-премьеру Антону Силуанову, который утверждал, что государство не должно платить за «косяки» «Транснефти», а компания должна сама нести финансовую ответственность за последствия инцидента. Представитель «Транснефти» напомнил о взрыве автомобиля рядом со зданием Минфина и отметил, что «никто не назвал это "косяком" в работе министерства».

В апреле Беларусь, Польша и ряд других стран приостановили транзит российской нефти, так как обнаружили в ней высокое содержание хлорорганики. «Транснефть» заявила, что загрязнение сырья произошло из-за мошенничества с поставками нефти сотрудниками частную компанию «СамараТрансНефть-терминал». В мае стало известно о поступлении качественной нефти из России.